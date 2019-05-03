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İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

03.05.2019 23:01

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.


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