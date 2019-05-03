İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
İstanbul'un 39 ilçesinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması03.05.2019 23:01
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