Haberler Web TV İstanbul'un 11 ilçesinde seçimlerde yapılan usulsüzlük deşifre oldu! Belediyenin temizlik işçilerini sandıkta görevlendirdiler

İstanbul'un 11 ilçesinde seçimlerde yapılan usulsüzlük deşifre oldu! Belediyenin temizlik işçilerini sandıkta görevlendirdiler

07.04.2019 19:49

​İstanbul Adalar, Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Bakırköy, Beylikdüzü, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Şişli 'deki seçimde usulsüzlük deşifre oldu. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak elindeki belgelerle yapılan şaibeyi anlattı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları