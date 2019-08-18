İstanbul’u sel götürürken tatil yapan İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşlara “boş konuşmayın” dedi

İstanbul’da dün yaşanan şiddetli yağış bir kişinin ölümüne neden oldu, birçok esnaf maddi zarar gördü vatandaş belediyenin tedbirsizliğinden felaketi yaşadı. Tüm bunlar olurken görev süresindeki ikinci tatilini yapan İmamoğlu’na tepkiler çığ gibi yükseldi. Mağdur olan vatandaşların isyanına cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşlara “boş boş konuşuyorlar” diyerek hakaret etti.
İstanbul’u sel götürürken tatil yapan İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşlara “boş konuşmayın” dedi18.08.2019 09:12
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