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İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü alt geçidinde şok görüntü (Video)

17.08.2019 14:07

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep oldu. Yağan yağmur, Eminönü alt geçidinin su baskınına teslim olduğu görüntüler kameralara böyle yansıdı.


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