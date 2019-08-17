İstanbul'u sağanak vurdu! Eminönü alt geçidinde şok görüntü (Video) 17.08.2019 14:07

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına sebep oldu. Yağan yağmur, Eminönü alt geçidinin su baskınına teslim olduğu görüntüler kameralara böyle yansıdı.