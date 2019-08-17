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İstanbul'u sağanak vurdu! Bakırköy'de yol çöktü (Video)

17.08.2019 14:31

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.


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