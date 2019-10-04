lk 100 gününde skandalları ile gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi bir türlü metrobüste oluşan yoğunluğa çözüm bulamıyor. Akşam saatlerinde Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk vatandaşı isyan ettirdi. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun, "Bu şehirde insanlar daha çok mutlu olacak. Bir arkadaşım bana mesaj attı, metrobüste insanlar birbirine yer vermeye başladı" sözlerinin ardından metrobüste oluşan yoğunluk ve ortaya çıkan bu görüntü İmamoğlu'nun metrobüs şovunu gözler önüne serdi.
İstanbullu'nun metrobüs çilesi bitmek bilmiyor! Cevizlibağ'da isyan ettiren görüntü...04.10.2019 23:53
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