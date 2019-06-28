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İstanbullu'nun metrobüs çilesi! Adım atacak yer kalmadı (Video)

28.06.2019 10:04

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışma sonrası İstanbullular soluğu metrobüs duraklarında aldı. İşine gitmek isteyen İstanbullu vatandaşlar, metrobüs duraklarına geldiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Metrobüslerde büyük yoğunluk yaşandı.


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