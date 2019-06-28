Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan çalışma sonrası İstanbullular soluğu metrobüs duraklarında aldı. İşine gitmek isteyen İstanbullu vatandaşlar, metrobüs duraklarına geldiğinde ise büyük bir şok yaşadı. Metrobüslerde büyük yoğunluk yaşandı.
İstanbullu'nun metrobüs çilesi! Adım atacak yer kalmadı (Video)28.06.2019 10:04
- Son dakika: Mayıs ayı dış ticaret rakamları açıklandı (Video)
- Son dakika: Diyarbakır'da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe (Video)
- Suriye sınırında sıcak gelişme! Askeri birliklere komando takviyesi yapıldı (Video)
- Son dakika haberi: PKK'ya pençe darbesi! Kandil'e hava harekatı: Hedefler vuruldu (Video)
- Son dakika haberi: ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu! Satterfield kimdir? (Video)
- D-100 Karayolu'nda yarış yapan karı koca dehşet saçtı! 8 araç birbirine girdi 7 kişi yaralandı (Video)
- İstanbullu'nun metrobüs çilesi! Adım atacak yer kalmadı (Video)
- Son dakika haberi: ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield oldu! Satterfield kimdir?
- FSM Köprüsü’nde trafik yoğunluğu nasıl? İstanbul trafiğinde son durum (Video)
- Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'ne Başkan Erdoğan damgası (Video)
- Adana'da çekilen dizinin oyuncularına uyuşturucuya özendirmekten gözaltı (Video)
- TOKİ Silivri kura çekilişi canlı izle! TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa kura sonuçları nasıl öğrenilir? (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.