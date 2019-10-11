İstanbullunun bitmek bilmeyen metrobüs çilesi! Ekrem İmamoğlu'nun yoğunluk çözümü fos çıktı! 11.10.2019 11:43

Yerel seçimlerde İBB Başkanlığı görevine gelen CHP'li Ekrem İmamoğlu, büyükşehir yönetme kapasitesinde olmadığını kanıtladı. Metrobüslerde yaşanan insan kuyruğu bu sefer kendini metrobüs kuyruğuna bıraktı. Vatandaşların hızlı ve trafiksiz ulaşım aracı olarak kullandığı metrobüsler, mesai çıkış saatlerinde adeta hareket edemez hale geldi.

Göreve geldiği günden bu yana İstanbullulara düzgün bir hizmet sunamayan Ekrem İmamoğlu, metrobüslerde yaşanan yoğunluk sorununu çözemedi.

İstanbul'da mesai çıkışında vatandaşların akın ettiği metrobüslerde oluşan kuyruklar kameralara yansıdı.



İstanbul'da metrobüslerde yaşanan yoğunluk devam ediyor. her gün yaklaşık 1 milyon insanın tercih ettiği tolu taşıma aracı metrobüslerdeki yoğunluk sürüyor.

Akşam saatlerinde mesai çıkışıyla birlikte yoğunluk oluşan metrobüslerin duraklarda uzun kuyruklar oluşturduğu anlar kameralara yansıdı.



Kameralara yansıyan görüntülerde metrobüslerin duraklara girişlerde uzun kuyruklar oluşturduğu görülüyor.