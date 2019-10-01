İstanbulluların metrobüs çilesi devam ediyor! Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli (Video)

Zincirlikuyu metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. Durakta oluşan insan seli vatandaşlara zor anlar yaşattı. Metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar üst geçitlerde ve metrobüs girişlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
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işte gençler oy verdiğiniz chp bu .
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