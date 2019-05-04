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İstanbulluları hayrete düşürmüştü! O taksici yakalandı

04.05.2019 14:28

İstanbul'da Atatürk Havalimanı yolunda kaputu açık halde ilerleyen taksi sürücüsü yakalandı. Samet Ö.'nün sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi. Ayrıca taksi sürücüsü Adli işlem yapılmak üzere Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi'ne teslim edildi.


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