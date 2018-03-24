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lulara suyu musluktan için çağrısı!

23 Mart 2018, Cuma

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner musluk suyundan akan sularla ilgili ezberleri bozacak bir açıklamaya imza attı ve lulara 'Suyu musluktan için' çağrısında bulundu.

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