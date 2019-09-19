İstanbullular dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 19 Eylül 2019 hava durumu 19.09.2019 10:28

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği hava durumuna ilişkin uyarı yayınladı. İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bilgisi aktarılırken, vatandaşların yağışa karşı önlem alması gerektiği vurgulandı. İşte hava durumu tahminleri...

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.

İŞTE METEOROLOJİ'DEN YAPILAN TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Eylül 2019 hava durumu tahminlerinde özellikle Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İstanbul'da sel baskınları olabileceğine yönelik uyarılar yapıldı.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık