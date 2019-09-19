İstanbullular dikkat! Valilik ve Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 19 Eylül 2019 hava durumu

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği hava durumuna ilişkin uyarı yayınladı. İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bilgisi aktarılırken, vatandaşların yağışa karşı önlem alması gerektiği vurgulandı. İşte hava durumu tahminleri...
İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi.
İŞTE METEOROLOJİ'DEN YAPILAN TAHMİNLER
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Eylül 2019 hava durumu tahminlerinde özellikle Marmara ve Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklendiği duyuruldu. İstanbul'da sel baskınları olabileceğine yönelik uyarılar yapıldı.
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.