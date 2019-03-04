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İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde aksama

04.03.2019 11:29

Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.


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