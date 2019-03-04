Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde aksama04.03.2019 11:29
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 4 Mart İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?
- Bakan Pekcan'dan açıklama: Rekor kırdık
- Amedsporlu Mansur Çalar hakkında soruşturma
- Suriyeli golcüden muhteşem röveşata golü! Cristiano Ronaldo mu, El-Somah mı?
- Demet Şener ile İbrahim Kutluay boşandı! Olaylı boşanmayı açıkladı
- İstanbullular dikkat! Metro seferlerinde aksama
- Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon açıklaması
- Yargıtay'dan emsal karar! Komşunun evini göremez....
- Beyoğlu’nda tarihi binada çıkan yangında demir parmaklıklar yüzünden 4 kişi hayatını kaybetti
- Özdemir Erdoğan'dan CHP’li iki derneğin boykotuna cevap: Mühim olan insanlık
- Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın
- Bursa merkezli FETÖ operasyonu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.