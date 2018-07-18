İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı 17 Temmuz 2018, Salı

İstanbul'da yarın kuvvetli yağışlar bekleniyor. Küçük çaplı dolu ve hortum oluşma riski de var. Vatandaşların su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi. İşte Meteoroloji'den son dakika gelen uyarılar...