İstanbullular deprem böyle yakalandı! 26.09.2019 15:52

İstanbul günlerdir beşik gibi sallanıyor. Sarsıntıların en büyüğü bugün yaşandı. Silivri açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaş büyük panik yaşadı. Deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlığı'nda yaşanan panik kameralara böyle yansıdı.

İstanbul Silivri açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşların bazıları iş yerlerinde bazıları ise devlet dairelerinde depreme yakalandı. Sarsıntının şiddeti ile Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı. Bakırköy Adliyesi'nin duvarlarında ise çatlaklar oluştu. Duruşmalara ara verildi.

AFAD vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyarırken 6 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı yaşandı.

Deprem sırasında Esenyurt Kaymakamlık binasındaki panik ise kameralara böyle yansıdı.