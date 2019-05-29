İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener şüpheli sıfatıyla ifade verdi 29.05.2019 13:00

YSK, 31 Mart seçimlerinde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasını engellemeye çalıştığı ifade edilen İstanbul İl Seçim Müdürü Fidan Şener ve Şişli İlçe Seçim Müdürü Hatice Çelebi, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Fidan Şener, topu 39 ilçe seçim kurullarına attı. Soruşturma kapsamında, sandık görevlilerinin kamu görevlileri dışından atanması ve listelerin nerelerden temin edildiği araştırılıyor. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şu ana kadar tespit edilen 43 şüpheliden 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.