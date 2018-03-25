İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtına nedeniyle iniş yapamadı

İstanbul'dan Hakkari'ye gitmekte olan bir yolcu uçağı fırtına nedeniyle iniş yapamadı. Havada yaşanan korku dolu anlar bir yolcunun kamerasına böyle yansıdı...
İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtına nedeniyle iniş yapamadı24 Mart 2018, Cumartesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3747 terörist etkisiz hale getirildi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da vatandaşlara hitap etti
- YPG/PKK'lı teröristlerin sığınaktaki sivilleri roketle vurma anı kamerada!
- Afrin'de cansız mankene patlayıcı tuzağı!
- İşte YPG'nin Afrin'deki yeraltı hastanesi
- Erdoğan: "2019 uykularını kaçırıyor"
- Tel Rıfat halkı böyle haykırdı: "Türk Ordusu bizi de kurtarsın"
- ABD dizisinde skandal Türkiye sahneleri
- Vatanına ve milletine aşık bir lider: Muhsin Yazıcıoğlu
- Erdoğan'dan CHP'ye Afrin eleştirisi
- Erdoğan: "Gereğini yapacağız"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'e verdiği mesajı açıkladı
kalan karakter 1000
Biraz fazla abartılmış. Esasında uafk tefek türbülans dışında önemsenecek birşey yok.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.