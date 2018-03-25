Yol Durumu

İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı fırtına nedeniyle iniş yapamadı

24 Mart 2018, Cumartesi

İstanbul'dan Hakkari'ye gitmekte olan bir yolcu uçağı fırtına nedeniyle iniş yapamadı. Havada yaşanan korku dolu anlar bir yolcunun kamerasına böyle yansıdı...

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ercan G&#252;ven Ercan Güven

Biraz fazla abartılmış. Esasında uafk tefek türbülans dışında önemsenecek birşey yok.

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cevapla 25.03.2018 00:59
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