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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (Video)

03.05.2019 10:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 1 ton skunk ve 500 bin extacy hap ele geçirdi. Operasyonlar 20 Nisan ile 29 Nisan arasında gerçekleşti. Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton skunk ve 500 bin extacy hap ele geçirildi. Operasyonlar polis kamerasına da yansıdı.


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