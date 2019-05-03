İstanbul'daki uyuşturucu operasyonları kamerada (Video) 03.05.2019 10:57

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 1 ton skunk ve 500 bin extacy hap ele geçirdi. Operasyonlar 20 Nisan ile 29 Nisan arasında gerçekleşti. Bakırköy, Küçükçekmece ve Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton skunk ve 500 bin extacy hap ele geçirildi. Operasyonlar polis kamerasına da yansıdı.