İstanbul'daki UEFA Süper Kupa Finali 215 ülkeden canlı yayınlanacak 13.08.2019 14:12

UEFA Süper Kupa finalinde iki İngiliz devi İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak maçta Liverpool ile Chelsea'den biri Süper Kupa'nın sahibi olacak. Karşılaşma 215 ülkeden canlı yayınlanacak.

İstanbul böylece 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası'nın ardından UEFA'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü kupasına da ev sahipliği yapmış olacak. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Final müsabakası da 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşı karşıya geleceği müsabaka 22.00'de başlayacak.

215 ÜLKEDE YAYINLANACAK

İstanbul'daki mücadele Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen ekranlara gelecek.



UEFA Süper Kupa karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek. İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.

Fransa'dan Clement Turpin'in VAR Hakemi olarak görev alacağı müsabakada, Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) ise yine aynı ülkeden François Letexier, Almanya'dan Mark Borsch ve İtalya'dan Massimiliano Irrati olacak.