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İstanbul'daki sis gemi trafiğini vurdu

21.02.2019 11:47

Günlerdir İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle yüzlerce gemi Karadeniz ve Marmara'da mahsur kaldı.


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