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İstanbul'daki sahte para operasyonunda ele geçirilen dolarlar sergilendi

25.07.2019 17:42

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yapılan sahte para operasyonunda 271 milyon 150 bin dolar ele geçirilmişti. Ele geçirilen sahte paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesinde basın mensuplarına gösterildi.


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