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İstanbul'daki DHKP-C operasyonunun polis kamerası görüntüleri

26.02.2019 16:55

İstanbul'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı DHKP/C’li teröristlerin saklandıkları İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskın anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde İçişleri Bakanlığınca arananlar listesinde ‘gri’ ve ‘yeşil’ kategoride yer alan DHKP-C’nin üst düzey sorumluların kaldığı "sağır oda" tabir edilen sığınağın duvarları oksijen makineleri ile kesiliyor. İçeri giren polisler, zanlıları tek tek gözaltına alıyor.


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