İstanbul'daki DHKP-C operasyonunda çarpıcı detay! ‘Sağır oda’da gizli evrakları yuttular 27.02.2019 10:43

Terör örgütü DHKP-C’nin ‘yeşil’ ve ‘gri’ listede aranan elebaşları ile örgütün sözde Türkiye sorumlusunun da aralarında bulunduğu 8 terörist, Okmeydanı’nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Teröristlerin, baskın sırasında bazı dokümanları yiyerek yok ettiği ortaya çıktı.