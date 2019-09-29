Haberler Web TV İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı (Video)

İstanbul'daki 5.8'lik depremin ardından AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı (Video)

29.09.2019 21:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin paylaşıldığı videoda hayati uyarılarda bulunuldu. Buna göre, deprem öncesinde hasarlı elektrik kabloları ve gaz sızıntısı yapabilecek tesisat bağlantılarının onarılması, afet çantasının hazırlanması ve altı ayda bir güncellenmesi gerekiyor. Deprem sonrasında kişinin çevresi ve kendi emniyetinden emin olduktan sonra binayı terk etmesi uyarısı yapılıyor.


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