İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası Kadıköy'deki 5 katlı bina tahliye edildi 07.10.2019 16:25

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Kadıköy'deki 5 katlı bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle polis ve zabıta kontrolünde tahliye edildi. Zabıta ekipleri binayı mühürledi.

Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi Nakil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir bina yapılan incelemelerin ardından riskli olduğu gerekçesiyle belediye ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Belediye ekipleri 3 gün önce içinde 8 daire ve 4 dükkan bulunan binada oturan apartman sakinlerine apartmanı boşaltmaları gerektiğini tebliğ etti. Bugün sabah saatlerinde binaya gelen zabıta ekipleri, daire sakinlerini eşyalarıyla birlikte tahliye etti. Binanın tahliyesi sırasında zabıta ekiplerine polis de eşlik etti. Binanın zemin katında bulunan 4 dükkan sahibi ise en kısa sürede dükkanların tahliye edilmesi konusunda uyarıldı. Vatandaşların tahliyesinin ardından apartman zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bir apartman sakini "Belediye binamıza geldi, gözle görülür şekilde bakıldı. Depreme dayanıklı olmayacağından dolayı kapatılmasına karar verildi. Ben rahatsızım çalışmıyorum da, tek yaşıyorum. Eşyalarımı şu an hemen tahliye etmemi istiyorlar. Mühürlüyorlar. Ben şimdi bunları nereye koyayım. Kaymakamlığa gittim, kaymakamlık yardım etmiyor. Belediyeye gittim, belediyeciler de burada. Biz bir şey yapamayız. Başının çaresine bak diyor." dedi.

AVCILAR'DA YAN YATAN BİNA MÜHÜRLENDİ

Avcılar E-5 karayolu yanında uzun zamandır yana yatık şekilde duran 40 yıllık bina 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ihbar neticesinde belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Yana yatık duran bina havadan drone ile de görüntülendi.

Silivri açıklarında geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar ilçesinde bir caminin minaresi yıkılmış çok sayıda evde hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıp mühürlenmişti. E-5 Karayolu Avcılar Denizköşkler yanyol üzerinde bulunan Bahar Apartmanı ise 1999 depremi sonrasında 25-30 santim kadar yan tarafında bulunan binaya doğru eğildi. E-5 üzerinden net bir şekilde belli olan bina son depremin ardından tekrar gündeme geldi. 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yeniden ihbar edilen bina, belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Binanın nihai sonucunun yapı denetim firmasının raporunun ardından belli olacağı öğrenildi.

Binanın yıllardır yana yatık halde olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Son depremden sonra hasarın arttığı görülüyor. Şu anda mühürlüyorlar" dedi.

Öte yandan binanın son hali drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın bitişindeki binaya doğru yan yattığı görülüyor.