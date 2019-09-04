İstanbul'da zam yağmuru: Hayat yüzde 50 pahalılaştı! İBB bugüne kadar nelere zam yaptı (Video) 04.09.2019 09:53

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla oy toplayan CHP'li İmamoğlu, 10 gün içinde ulaşımdan suya, otoparktan bisiklet kiralamaya kadar belediyenin her hizmetinin fiyatını yüzde 50'ye varan oranda artırdı. Zamları da 'finansal ayarlama' diye makyajladı.