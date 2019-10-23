İstanbul'da yüz binlerce dolar sahte para ele geçirildi 23.10.2019 13:15

İstanbul'da piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan bir şebekenin elemanlarını takibe alan emniyet güçleri, düzenlenen operasyonda 1 milyon 330 bin dolar sahte banknot ele geçirdi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte 1 milyon 300 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 21 Ekim'de Başakşehir'de bir adrese düzenlediği operasyonda, Orhan Ç'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 1 milyon 300 bin dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.