İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay

22 / 9 17 / 7 12 / 5 2 / -9 17 / 6 16 / 6 13 / 5 21 / 15 2 / -11 15 / 5 16 / 11 14 / 6 16 / 6 16 / 0 9 / -3 15 / 6 13 / 2 6 / -2 12 / 3 14 / 6 15 / 9 12 / 8 14 / 2 15 / 3 15 / 9 16 / 1 15 / 7 6 / 5 14 / -2 11 / 0 4 / -6 13 / 5 16 / 6 16 / 8 14 / 3 8 / 0 19 / 8 14 / 1 13 / 4 14 / 7 16 / 12 17 / 7 14 / 5 17 / 7 3 / -8 11 / 2 15 / 3 14 / 4 7 / 6 16 / 4 18 / 10 16 / 8 16 / 6 11 / 5 14 / 2 15 / 10 14 / 8 20 / 12 14 / 8 10 / 0 15 / 5 17 / 5 18 / 7 22 / 9 15 / 7 17 / 8 14 / 7 16 / 6 12 / 6 12 / 3 18 / 10 14 / 8 11 / 5 16 / 7 14 / 8 14 / 1 13 / 5 7 / -3 15 / 8 13 / 2 13 / 7 Camın hemen altında bekleyen duyarlı vatandaşlar, minik çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. Yürekleri ağza getiren olay, minik çocuğun burnu bile kanamadan atlatıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.