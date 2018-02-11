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İstanbul'da yürekleri ağza getiren olay

10 Şubat 2018, Cumartesi
Camın hemen altında bekleyen duyarlı vatandaşlar, minik çocuğu yere düşmeden havada yakaladı. Yürekleri ağza getiren olay, minik çocuğun burnu bile kanamadan atlatıldı
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