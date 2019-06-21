İstanbul'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü! Köprü ortadan kayboldu (Video)

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
İstanbul Boğazı'nda günün ilk ışıklarıyla birlikte sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
Sabahın ilk saatlerinde Boğaz ve çevresinde kısmi sis etkili oldu. Sis nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözlerden kayboldu. Sis, Boğaz ve çevresinde etkili olmaya devam ediyor.
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