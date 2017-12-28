Yol Durumu

İstanbul'da yılbaşı alarmı! Vali Şahin açıkladı

28 Aralık 2017, Perşembe
İstanbul Valisi Vasip Şahin, yılbaşında İstanbul'da alınan önlemlere ilişkin bilgi verdi. Ayrıca Tuzla'daki kimyasal atık ile ilgili soruları da yanıtlayan Şahin, 'gerekli işlemlerin yapılacağını' vurguladı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları