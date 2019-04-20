istanbul'da yakalanan BAE'li ajanlar Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan'ın adamı çıktı 20.04.2019 09:32

Dün Esenyurt'ta yakalanan iki BAE ajanının, Ortadoğu’nun kiralık katili olarak anılan Muhammed Dahlan’a yakın olan Z.H ve S.S.’nin Birleşik Arap Emirlikleri hesabına ajanlık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca ajanlardan birinin Gazze'de Hacca gitmek üzere hazırlık yapan hacıların otobüslerine bombalı eylem yapmak üzereyken yakalandığı bildirildi.