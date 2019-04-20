Haberler Web TV istanbul'da yakalanan BAE'li ajanlar Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan'ın adamı çıktı

istanbul'da yakalanan BAE'li ajanlar Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan'ın adamı çıktı

20.04.2019 09:32

Dün Esenyurt'ta yakalanan iki BAE ajanının, Ortadoğu’nun kiralık katili olarak anılan Muhammed Dahlan’a yakın olan Z.H ve S.S.’nin Birleşik Arap Emirlikleri hesabına ajanlık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca ajanlardan birinin Gazze'de Hacca gitmek üzere hazırlık yapan hacıların otobüslerine bombalı eylem yapmak üzereyken yakalandığı bildirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları