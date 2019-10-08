İstanbul'da yağmur ve kazalar trafiği felç etti! 08.10.2019 09:51

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış kazalara neden oldu. Meydana gelen kazalar İstanbul trafiğini felç etti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı.

Yağış nedeniyle sabah işe giden bazı vatandaşlar ıslanmaktan şemsiyeleri sayesinde kurtulurken bazıları ise yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

D100 Büyükçekmece S rampasında Edirne yönünde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası da trafiği felç etti.