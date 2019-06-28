Sancaktepe’de kimliği henüz bilinmeyen bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle vurularak feci şekilde öldürüldü. Pompalı tüfekli saldırganın kimliği henüz belirlenemezken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul'da vahşet! Genç kadını yolun ortasında indirerek öldürdü28.06.2019 19:49
- İstanbul'da vahşet! Genç kadını yolun ortasında indirerek öldürdü
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