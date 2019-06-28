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İstanbul'da vahşet! Genç kadını yolun ortasında indirerek öldürdü

28.06.2019 19:49

Sancaktepe’de kimliği henüz bilinmeyen bir kadın yol ortasında pompalı tüfekle vurularak feci şekilde öldürüldü. Pompalı tüfekli saldırganın kimliği henüz belirlenemezken polis olayla ilgili çalışma başlattı.


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