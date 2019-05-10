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İstanbul'da vahşet! Diri diri yakıp kaçtı (VİDEO)

10.05.2019 15:50

İstanbul Arnavutköy'de bir şahıs içerisinde bir kadının bulunduğu otomobili ateşe verdi. Zanlı olay yerinden kaçarken, yanan otomobildeki kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Polis kadını yakıp kaçan şahsı arama çalışmasını sürdürüyor.


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