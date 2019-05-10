İstanbul Arnavutköy'de bir şahıs içerisinde bir kadının bulunduğu otomobili ateşe verdi. Zanlı olay yerinden kaçarken, yanan otomobildeki kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Polis kadını yakıp kaçan şahsı arama çalışmasını sürdürüyor.
İstanbul'da vahşet! Diri diri yakıp kaçtı (VİDEO)10.05.2019 15:50
- İstanbul'da vahşet! Diri diri yakıp kaçtı (VİDEO)
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