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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Tam 850 kilo...

31 Ocak 2019, Perşembe

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.


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