İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Tam 850 kilo... 31 Ocak 2019, Perşembe

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli ve Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 850 kilogram eroin ele geçirildiğini, olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.