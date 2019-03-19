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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

19.03.2019 09:16

İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.


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