İstanbul'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler yakalandı.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu19.03.2019 09:16
- Ömür boyu nafaka kalkıyor! Süresiz nafakaya 5 yıl sınırı geliyor
- Aleyna Tilki'nin alışveriş kıyafeti olay oldu!
- Mansur Yavaş hakkındaki tüm iddiaları kabul etti
- 19 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro kuru ne kadar?
- Jandarma 22 bin uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman? Uzman çavuş alımı başvuru şartları açıklandı!
- Arnavutköy'deki fabrika yangını tamamen söndürüldü
- Konut satışında toparlanma sinyali | 2.5 yılın en büyük artışı!
- Emekliye 344 lira aile yardımı! Emekli maaşına ilave olarak ödenecek
- İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
- Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu | 19 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?
- Yeni Zelanda'da öğrenciler şehitleri ezanla andı
- Kızını taciz eden adamı öldüren babanın yargılanmasına başlanıldı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.