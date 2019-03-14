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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

14.03.2019 09:47

Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheliler ile haklarında arama kararı bulunan kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


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