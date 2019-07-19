İstanbul'da tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı

Çekmeköy'de asker uğurlayan magandaların tünel kapatıp havaya silahla ateş açtığı anlar medyaya yansımıştı. Olayın ardından harekete geçen polisler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslara 2268’er lira para cezası uygulandı.
İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz gün meydan gelen olayda asker uğurlayan magandalar tüneli kapatıp silahla havaya ateş açmışlardı. Olayın medyaya yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Çalışmalar kapsamında Furkan İ., Metin G., Ahmet B., Sezer D., Onur D., Fatih A., Emre G., Mert G. Ve Batuhan A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların her birine farklı suçlardan ayrı ayrı 2268 lira cezai işlem uygulandı. Şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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