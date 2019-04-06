31 Mart yerel seçimlerinin ardından ortaya çıkan usulsüzlük sonrası İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılıyor. AK Parti'den yeni hamle geldi ve tüm oyların sayılması için İl Seçim Kurulu'na başvurdu. Muhalefet kanadı ise oyların sayılmaması için başvuruda bulundu. Peki bundan sonraki süreç nasıl devam edecek?
İstanbul'da tüm oylar yeniden sayılacak mı?06.04.2019 07:15
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