İstanbul'da tren kazası kafa kafaya çarpıştılar! O anlar kamerada

İstanbul'da Halkalı-Sirkeci banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi. Deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen iki araç Florya'da kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Florya'da, Halkalı-Gebze banliyö hattındaki test sürüşü sırasında tren kazası meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halkalı-Gebze banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkiinde çarpıştı.
KAZA YERİNDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. AA'da yer alan habere göre yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
KAZA ANI KAMERADA
Florya'daki kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde trenlerin kafa kafaya çarpışma anı yer alıyor. DHA
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