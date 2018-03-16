Yol Durumu

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Seferler iptal

15 Mart 2018, Perşembe

İstanbul Topçular'da iki tramvay çarpıştı. Bölgeden gelen bilgilere göre olay yerinde yaralıların olduğu bilgisi verilirken, seferler kaza nedeniyle iptal edildi.

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