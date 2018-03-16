İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Seferler iptal

İstanbul Topçular'da iki tramvay çarpıştı. Bölgeden gelen bilgilere göre olay yerinde yaralıların olduğu bilgisi verilirken, seferler kaza nedeniyle iptal edildi.
İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Seferler iptal15 Mart 2018, Perşembe
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