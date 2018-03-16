İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Seferler iptal 15 Mart 2018, Perşembe

İstanbul Topçular'da iki tramvay çarpıştı. Bölgeden gelen bilgilere göre olay yerinde yaralıların olduğu bilgisi verilirken, seferler kaza nedeniyle iptal edildi.