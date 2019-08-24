İstanbul'da tramvay yolunda kaza!

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te tramvay yoluna giren minibüs nedeniyle seferler durdu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı.
Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.