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İstanbul'da tramvay yolunda kaza!

24.08.2019 09:53

Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te tramvay yoluna giren minibüs nedeniyle seferler durdu. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.


Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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