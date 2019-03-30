Haberler Web TV İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın var

İstanbul'da terör operasyonu! Çok sayıda adrese baskın var

30.03.2019 10:37

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce sabah saatlerinde daha önce belirlenen 127 adrese eş zamanlı olarak terör operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları