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İstanbul'da terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

26.03.2019 11:32

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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