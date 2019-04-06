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İstanbul'da tarihi gün! Yüzde 94'ü tamamlandı

06.04.2019 09:12

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na "Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınma işleminin yüzde 94'ü tamamlandı.


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