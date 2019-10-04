İstanbul'da tarihi eser hırsızlarına polis operasyonu! Çalınan tarihi eserler müzayede evlerinde bulundu 04.10.2019 12:02

İstanbul’un tarihi camilerinden çalınarak Nişantaşı’ndaki sosyetik müzayede evlerinde satılmaya çalışılan 6 hat levha, hilye ve 2 şamdan ele geçti. Müzayede evi sahibi 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü, ele geçen eserlerin yapılacak işlemlerin ardından çalındıkları camilere teslim edileceği belirtildi.

Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıllarda tarihi camilerden çalınan tarihi eserleri bulmak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, aylarca müzayede evlerinin katalogları incelendi. Yapılan incelemede 9 eserin tarihi camilerden çalınan eserler olduğu belirlendi. Aralarında Nişantaşı'ndaki müzayede evlerinin de bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Fatih Muhtesip İskender Cami, Hacı Hasan Cami, Soğan Ağa Cami, Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Cami, Ekmekçibaşı Ali Ağa Camiinden 2004 ve 2015 yılları arasında çalınan 6 hat levha, Fatih Zehkeri Kemal Camiinden 2005 yılında çalınan 2 şamdan ve hilye ele geçti. Hat levhaların hattatlarının Hattat İsmail, Hattat Ketebesiz, Hattat Hüseyin Hüsnü olduğu belirtildi. Şamdanların envanter numaralarının silinerek yeni numaralar verildiği de saptandı.

Şişli, Beyoğlu, Beykoz'da gerçekleşen 5 farklı operasyonda, müzayede evi sahipleri S.K, H.G, T.U.G, Ö.G, M.Ö, M.G ve A.K hakkında, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü, ele geçen eserlerin yapılacak işlemlerin ardından çalındıkları camilere teslim edileceği belirtildi.