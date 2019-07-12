İstanbul'da taksici dehşeti! Saniye saniye kaydedildi 12.07.2019 23:44

Bağcılar'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.