İstanbul'da taksici dehşeti! Saniye saniye kaydedildi

Bağcılar'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.
İstanbul'da taksici dehşeti! Saniye saniye kaydedildi12.07.2019 23:44
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