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İstanbul'da taksici dehşeti! Saniye saniye kaydedildi

12.07.2019 23:44

Bağcılar'da taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Taksici aracından inerek sürücüyü tehdit ederken, sürücü o anları telefonunun kamerasıyla kaydetti.


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