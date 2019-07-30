İstanbul'da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada 30.07.2019 11:19

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir oyun parkında çocukları taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden meydan dayağı yedi. Tekme tokat dayak yiyen şahıs gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultangazi'de, oyun parkındaki çocukları tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, mahalleliden tekme tokat dayak yedi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, pazartesi günü Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı oyun alanında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre parktaki çocuklara tacizde bulundu. Bu iddiayı duyan çocukların ailelerinin de aralarında bulunduğu mahalleli, şüpheliye tekme tokat saldırdı. Mahalle sakinlerinden bazıları şüpheliyi dayaktan kurtarmak için yoğun çaba harcadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

OLAY ANI KAMERADA

Şüpheliye mahalleli dayağı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin şüpheliye tekme tokat saldırdığı ve bazı kişilerin araya girerek şüpheliyi dayaktan kurtarmaya çalıştığı görülüyor.