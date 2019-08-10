İstanbul'da şüpheli paket alarmı 10.08.2019 07:16

İstanbul Kadıköy'de bulunan 4 katlı bir binanın girişinde gece saatlerinde bulunan paket, paniğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine bomba imha uzmanları gelirken, bomba imha uzmanının açtığı paketten oyuncak çıktı.

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişine bırakılan şüpheli paket paniği yol açtı. Bomba imha uzmanının açtığı paketten oyuncak çıktı. Olay, Caferağa Mahallesi Arayıcıbaşı Sokakta saat 00.30 şıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde dört katlı binanın girişine bırakılan şüpheli paketi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.



Polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alınarak durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplere haber verdi. Ekipler herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı sokaktaki eğlence mekanlarını ve dört katlı binada yaşayan vatandaşları kısa sürede olay yerinden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanının yaptığı incelemede pakette oyuncak olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.