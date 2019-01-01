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İstanbul'da şüpheli paket alarmı

01 Ocak 2019, Salı

Son dakika haberine göre İstanbul Üsküdar'da bulunan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önüne bırakılan şüpheli çanta, polis ekiplerini alarma geçirdi. Polis olay yerine emniyet şeridi çekerken, bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.


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